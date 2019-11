Gegen 21 Uhr schlug am Sonntag eine 61-Jährige in Ferlach in Kärnten Alarm: Ihre Mutter (91) sei zu Fuß aus dem Haus gegangen und seit 17 Uhr nicht mehr zurückgekommen. Gemeinsam mit Verwandten hatte die Frau bereits nach ihr gesucht - zunächst aber vergeblich.