Sämtliche Hinweise auf Halter vernichtet

Trotzdem werden Schrott-Pkw auch illegal entsorgt, also an entlegenen Stellen einfach der Verrottung preisgegeben. „Bei über 152.000 Einwohnern in der Landeshauptstadt kommt es schon öfter vor, dass Wracks liegen bleiben. Im Schnitt gibt es ein Mal im Monat einen Fall, wo wir weder über Pickerl noch über Kennzeichen oder Fahrgestellnummer – weil alles abgenommen oder abgefräst wurde – an den Halter herankommen“, erzählt Dr. Christoph Margesin vom Amt für Öffentliche Ordnung. Gibt es aber nur den kleinsten Hinweis, wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und dann wird es teuer: Da geht es von 8400 bis zu 41.042 Euro, wenn beispielsweise die Gefahrenstoffe wie Öl noch im Wrack verblieben sind.“