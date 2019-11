Die Salzburger Landeskliniken sind – zumindest im Strafverfahren – nurmehr in der Zuschauerrolle. Durch das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz – das Strafrecht für Firmen – wäre ein Platz auf der Anklagebank denkbar gewesen. Aber nur denkbar, die Staatsanwaltschaft entschied sich dagegen. Kein Organisationsverschulden, kein Fehlverhalten leitender Angestellter, wie es heißt. Oberärzte seien keine leitende Funktion. Scheinbar auch nicht das Mitschreiben an Klinik-Richtlinien in Sachen Patienten-Aufklärung, wie im Falle des Kinderchirurgen.