Molde hat sich am Sonntag vorzeitig den norwegischen Fußball-Meistertitel gesichert! Das Team von Coach Erling Moe kann nach einem 4:0-Heimsieg gegen Strömsgodset in der 28. Runde in den letzten beiden Spielen nicht mehr von Rang eins verdrängt werden. Für Molde ist es der vierte Titel seit 2011, der zuletzt zweimal zweitplatzierte Klub trat die Nachfolge von Rosenborg Trondheim an.