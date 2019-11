Am Mittwoch, den 13. November, wird Mersudin Jukic 35 Jahre alt. Aber der SAK-Goalgetter ist noch kein bisschen leise – sprich er trifft nach wie vor am Fließband. Beim 6:1 zum Herbstfinish gegen St. Johann erzielte er seine Saisontore 21 und 22. Damit war er der überragende Regionalliga-Stürmer (vor Pinzgaus Tandari/12) – aber er hat Lust auf mehr. Jener Mann, der schon knapp 100 Zweitliga-Spiele für Grödig und den LASK in den Beinen hat, will sich im Frühjahr mit dem SAK den Aufstiegstraum noch einmal erfüllen. Mersudin Jukic über: