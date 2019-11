Tumor „komplikationslos“ entfernt

„Die Patientin wurde in weiterer Folge im AKH Wien vorgestellt, wo die operative Entfernung des Riesentumors dringend nahegelegt wurde“, erklärt Primararzt Gerhard Jenic, Leiter der Chirurgie im LKH Villach, der auf Wunsch der Familie auch die Operation durchführen sollte. Alles Notwendige wurde daher rasch in die Wege geleitet, und am 30. Oktober erfolgte der medizinische Eingriff. Jenic: „Es gelang uns, den gesamten Tumor, der sich um die Hauptschlagader sowie um die großen Organgefäße von Nieren, Darm, Bauchspeicheldrüse und Milz ausbreitete, komplikationslos zu entfernen.“