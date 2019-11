In mindestens einem Fall sei die libysche Küstenwache in maltesische Hochheitsgewässer eingedrungen, um Migranten zu retten und nach Libyen zurückzubringen. Das berichtete die maltesische Tageszeitung „Times of Malta“. Die ersten Kontakte zwischen Valletta und Tripolis zum Abschluss des Abkommens seien bereits im vergangenen Jahr aufgenommen worden.