Die „Reds“ starteten furios in Halbzeit eins und lagen bereits nach 13 Minuten 2:0 vorne. Zuerst war es Fabinho der mit einem sehenswerten Weitschuss die Führung besorgte. Nur wenige Minuten später legte Mohamed Salah per Kopf nach. In der weiteren Folge kontrollierte Liverpool das Geschehen bis zum Pausenpfiff.