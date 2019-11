In der schwedischen Stadt Malmö sind ein Jugendlicher getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Die beiden Teenager, etwa 15 bis 18 Jahre alt, hielten sich am Samstagabend gerade in einer Pizzeria auf, als mehrere Schüsse abgefeuert wurden. Beide wurden in Spitäler gebracht, einer verstarb später. Zuvor war in der Nähe ein Auto durch eine Explosion zerstört worden. Die Hintergründe könnten im kriminellen Bandenmilieu liegen.