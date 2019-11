Und wir werden wieder Ihre Hilfe brauchen, wir kündigen es lieber jetzt und zeitgerecht schon an. Es gibt nämlich leider auch in der Steiermark, mitten unter uns, Familien, die unverschuldet in Not geraten sind. Die erbärmlich leben, nämlich unter jeder Kritik. So, wie man es sich selber gar nicht vorstellen kann, nicht vorstellen mag, wenn man selbst es gemütlich und freundlich und warm zuhause hat. Unter welchen Bedingungen Mütter oder Kinder manchmal leben müssen. Mit einem Holzoferl, das höchstens ein Zimmer wärmt, der Rest der armseligen Behausung bitterlich kalt ist - das haben wir alles schon gesehen. Wir konnten aber wieder heimgehen. Die Familie muss bleiben.