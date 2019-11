Schwere Unfälle in der Vergangenheit

Keine Überlebenschance im Astener Kreisverkehr hatte am 10. Oktober 2016 eine E-Bikerin (55). Ein polnischer Lkw-Fahrer hatte die Einheimische übersehen. Am 14. März 2018 übersah ein Lkw-Lenker einen ortsansässigen Radler (73) und überrollte einen seiner Füße. „Der Kreisverkehr wurde ausgewählt, weil es hier immer wieder zu gefährlichen Situationen und zu Unfällen mit Schwerfahrzeugen gekommen ist“, so Landesrat Steinkellner.