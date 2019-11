Die Vorgabe, nämlich freilaufende Katzen kastrieren lassen zu müssen, ist ja da - allein an der Umsetzung hapert es vielerorts selbst nach Jahren der Einführung gewaltig. So arg, dass diverse steirische Vereine heuer, wo die Babyflut besonders extrem zu sein scheint, schon fast verzweifeln, am Ende ihrer Kapazitäten und auch monetären Möglichkeiten sind.