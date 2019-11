Der 52-Jährige fuhr kurz vor 13.30 Uhr auf der Landesstraße 364 in Richtung Eggersdorf. Er wollte links in eine Gemeindestraße einbiegen und musste wegen des entgegenkommenden Verkehrs anhalten. Die 27-Jährige fuhr in dieselbe Richtung. Sie gab an, kurz weggeschaut zu haben, übersah den stehenden Pkw und fuhr ungebremst auf diesen auf. Die 27-Jährige und drei im Fahrzeug des 52-Jährigen befindliche Personen - 51, 30 und 19 Jahre alt - wurden unbestimmten Grades verletzt. Die Verletzten wurden vom Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht.