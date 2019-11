Morales war in den vergangenen Tagen verstärkt unter Zugzwang geraten. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) empfahl am Sonntag Neuwahlen, weil sie bei dem Urnengang am 20. Oktober nach eigenen Angaben ernstzunehmende Unregelmäßigkeiten festgestellt hatte. „Die Manipulierungen der Computersysteme sind so schwerwiegend, dass sie vom Staat gründlich untersucht werden müssen“, so das Fazit. Die Verantwortlichen müssten gefunden werden. Daher müsse die Wahl annulliert werden und es zu Neuwahlen kommen.