Die Salzlager sind gefüllt und 175 Räum- und Streufahrzeuge stehen bereits in den Startlöchern – in Tirol ist man gut auf den Winter vorbereitet, bezeugt Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler: „Um die Winterdienstbetreuung an empfindlichen Straßenabschnitten zu verbessern, hat das Land neuerlich in die Infrastruktur investiert.“