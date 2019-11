Der Countdown zur Verleihung des weltweit einzigartigen Öko-Oscars im finnischen Espoo hat begonnen. Der Livestream zur Vergabe der „Energy Globe World Awards“ am Dienstag und Mittwoch wird heuer sogar am Times Square in New York angekündigt. Seit der Gründung des global wichtigsten Umweltpreises vor 20 Jahren wurden bereits 25.000 Projekte aus 187 Ländern eingereicht. Ein gewaltiger Beitrag zur Bekämpfung der immer dramatischeren Klimakrise also.