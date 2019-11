Bei der Hammerwalk-Charity am Freitag, 29. November 2019, im Studio in der Kalvarienberggasse 34 in Hernals ab 14 Uhr bekommt jeder ein Studio-Porträt im Gegenzug für eine Spende. „Vor Ort befinden sich professionelle Fotografen, Visagisten und ein Hairstylist, die sich um das Styling kümmern“, so Veranstalter Roman Hammer.