Am Salzburger Rudolfskai ist am vergangenen Wochenende eine Rauferei eskaliert. Ein Beamter wurde sogar durch eine Flasche am Arm verletzt. Aus diesem Grund waren am Samstag verstärkt Polizisten und Beamte des Amtes für öffentliche Ordnung im Magistrat unterwegs. Die Bilanz fiel positiv aus: Es gab nur wenige Anzeigen. Im großen und ganzen verhielten sich die Gäste friedlich.