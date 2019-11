So verwundert es nicht, dass einige Top-Stars das Grenzgebiet zwischen Salzburg und Tirol zur Vorbereitung für die Weltcup-Slaloms der Damen und Herren in Levi (Fin) am 23. und 24. November nutzen. So war auch der Franzose Alexis Pinturault, der mit seinem Sieg beim Auftakt-Riesentorlauf in Sölden seine Anwartschaft als Nachfolger von Marcel Hirscher in Sachen Gesamtweltcupsieg unterstrich, zuletzt auf der Resterhöhe unterwegs. Auch der Schladminger Jürgen Graller, der als Damen-Cheftrainer des Deutschen Skiverbands werkt, schickte seine Ski-Girls auf die Pisten oberhalb von Mittersill.