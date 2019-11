Bis zu Titeln auf Masters-1000-Niveau haben es schon einige Spieler geschafft, vergangenen März auch Thiem in Indian Wells. „Das Letzte, was uns allen noch fehlt, ist ein Grand-Slam-Titel, weil Sascha (Alexander Zverev, Anm.) hat letztes Jahr hier gewonnen“, erinnerte er an den Triumph des Deutschen bei den ATP Finals 2018 in London.