Eine Kfz-Werkstätte in Saalfelden geriet am Samstagabend gegen 20 Uhr in Brand. Ein Nachbar hatte die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Mit Blaulicht rasten 74 Mann der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatzort. Bereits bei Ankunft stand das Gebäude in Vollbrand. Mehrere dort gelagerte Gasflaschen sorgten für eine weitere Gefahrenquelle. Letztlich brannten die Werkstätte sowie mehrere Fahrzeuge ab.