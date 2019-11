„Dann habe ich es so gemeint“

Der FC Bayern werde mit Salihamidzic noch viele Freude haben, versicherte Hoeneß. Und er erklärte, von Helmer angesprochen, auch seinen Sager im ZDF-Sportstudio, demzufolge gewisse Stars in der Mannschaft den nunmehrigen Ex-Trainer Nico Kovac nicht mehr haben wollten. „Wenn ich es so gesagt habe, dann habe ich es auch so gemeint“, so Hoeneß staubtrocken."