In den Mittagsstunden war am Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs in der Leystraße ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. „Wir sind etwa um 13 Uhr durch Anrufe zahlreicher Bewohner umliegender Häuser alarmiert worden. Unsere ersten am Einsatzort eintreffenden Kräfte stellten fest, dass sich in der Nordbahnhalle bereits ein Vollbrand entwickelt hatte. Die Alarmstufe wurde von 2 auf 3 erhöht“, sagte Gerald Schimpf, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr.