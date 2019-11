Die 14. Runde der zweiten Fußball-Liga ist am Sonntag mit einem 1:1 zwischen Lafnitz und dem GAK abgeschlossen worden. Die Gastgeber gingen in der 51. Minute durch Milos Jovicic in Führung, 16 Minuten später erzielte Dominik Hackinger den Ausgleich für die zu diesem Zeitpunkt schon numerisch geschwächten Grazer.