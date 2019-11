Ebenfalls nur schwer ins große Finale über sechs Runden schaffen wird es HP Bacher. Der Spieler des GC Radstadt, der in Wien lebt und von Profi-Kollege Johannes Steiner betreut wird, brachte im Club de Golf Bonmont in Tarragona zwar zwei 72er-Runden ins Clubhouse. Eine 77er-Runde (+5) am Freitag kostete den 32-Jährigen aber viel Terrain. Da bereits am Samstag der Wind große Probleme bereitet hatte, musste die Schlussrunde aufgrund von Windböen mit bis zu 130 km/h auf Montag verschoben werden. Aktuell fehlen Bacher als geteiltem 52. sechs Schläge auf einen Platz in den Top-20. Um es dennoch ins Finale zu schaffen, muss schon eine absolute Traumrunde her.