Prinz Harrys aufsehenerregendes Interview, in dem er erklärte, sein Bruder Prinz William und er befänden sich im Augenblick auf „verschiedenen Pfaden“, sorgte offenbar nicht nur in der britischen Presse für Wirbel, sondern auch im engsten Familienkreis des Herzogs von Sussex. Das zeigte sich einmal mehr beim ersten gemeinsamen Termin nach dem Skandal-Interview: Auf der Gala zum Gedenken an die Toten des Ersten Weltkrieges in der Londoner Royal Albert Hall hielten die Royals nicht nur großen Abstand voneinander, auch gab es reichlich frostige Mienen.