Gewerkschaft fordert höhere Spesen und Zulagen

UFO fordert für die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. In dem gesamten Tarifkonflikt geht es aber hauptsächlich um die vom Konzern aufgeworfene Frage, ob UFO überhaupt noch Tarifverträge für das Kabinenpersonal durchsetzen kann.



1500 Flüge wurden am Donnerstag und Freitag aufgrund der Streiks aus, davon waren 200.000 Passagiere betroffen. Zwischen Wien und den beiden Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München fielen 15 Flüge aus, obwohl die AUA dem Mutterkonzern größere Flugzeuge zur Verfügung stellte.