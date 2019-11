Hoeneß: Manche Spieler wollten Kovac nicht

Medial wird Müller für seine Performance geradezu gefeiert. Umso mehr, als er unter dem nunmehrigen Ex-Trainer Niko Kovac als Reservist „glänzte“. Jetzt aber sei er das Symbol des Flick-Effekts, heißt es in den Medien. Stolperte Kovac als über die Personalie Müller? Zumindest mitgewirkt dürfte Müller an Kovacs Absetzung indirekt haben - zumal Bayern-Präsident Uli Hoeneß nach dem Dortmund-Spiel im ZDF-Sportstudio meinte: „Es gab Strömungen in der Mannschaft, die Kovac weghaben wollten.“