Mit der Verpflichtung von Bo Svensson - für kolportierte 1,5 Millionen Euro - sollten die lahmenden Jungbullen wieder flottgemacht werden. Der Plan ging nicht auf, der Schuss bislang sogar nach hinten los. Das 1:3 gegen Steyr war die sechste Pleite, die vierte im eigenen Stadion. Als Tabellen-15. steht Liefering in Liga zwei so schlecht da wie niemals zuvor in der Klubgeschichte.