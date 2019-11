Feueralarm am Samstagabend im niederösterreichischen Krems: Ein Großbrand in einem Freilager eines Gewerbebetriebes im Stadtteil Lerchenfeld forderte die Einsatzkräfte. Mehrere Paletten Kunststoffrohre waren in Flammen aufgegangen. Auch die angrenzende Halle war gefährdet, ein Übergreifen des Feuers konnte jedoch verhindert werden.