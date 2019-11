Wohnungen dürfen betreten werden

„Insbesondere im Bereich der Mindestsicherungsbezieher müssen wir verstärkt Erhebungen durchführen“, betont er. Die vier Mann starke Truppe darf im Verdachtsfall Wohnungen betreten - und kann damit kontrollieren, ob Personen, die dort gemeldet sind, auch wirklich dort leben. Das ist oft aufwändig: So gab es in einem Fall 20 Erhebungen an sechs verschiedenen Adressen.