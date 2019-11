Was Kapitän Schwab bekräftigte: „Der Doppelschlag hat die Partie geändert. Es war nicht unser Plan, dass wir dann so spielen. Aber zu Beginn haben wir eine Reaktion gezeigt.“ Aggressiv, bissig, entschlossen. Auch ein Verdienst von Kelvin Arase. „Er hat alles gemacht, was ich wollte, für Unruhe gesorgt“, lobte Kühbauer den 20-Jährigen. „Und er hat sich belohnt.“