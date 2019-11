Als Aleisha Stubley aus Middlesbrough in England ihren neuen Freund zum ersten Mal mit nach Hause bringt, ahnt sie nicht, was ihr Vater vorhat. Anstatt eines entspannten Kennenlern-Gesprächs will es der fürsorgliche Vater nämlich ganz genau wissen. Er legt der neuen Liebe seiner Tochter einen Zettel mit neun ausgewählten Fragen vor.