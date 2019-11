Einen besonderen Spaß haben sich Unbekannte Samstagbend in Wolfsberg erlaubt. Auf einem Zufahrtsweg warfen sie einen pyrotechnischen Gegenstand (vermutet wird ein Böller) in einen Standbriefkasten. Dieser ging kurz darauf in die Luft! Durch die Wucht der Detonation zerbarst das Gestell in zahlreiche Teile, die dann in einem Umkreis von 15 Metern herumflogen. Die Schadenshöhe ist bisher unbekannt.