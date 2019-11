Die Spanier müssen am Sonntag bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ein neues Parlament wählen. Rund 37 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Da es sich um die vierte Abstimmung in vier Jahren handelt und die politische Blockade in Madrid voraussichtlich andauern wird, rechnen Beobachter mit einer weit niedrigeren Beteiligung als noch Ende April.