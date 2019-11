Der Assistent am Institut für Intelligente Systemtechnologie hat mit Infineon-Leuten gearbeitet: „Wir haben meine Methode getestet, bei der sich der Chip automatisch anpasst.“ Transistoren in Spannungsreglern haben nämlich negative Eigenschaften und diese werden ausgenutzt. Beim Einschalten des Gerätes misst sich dieses selbst aus, weiß, was angesteckt ist, und den Regler anpasst. Gietler: „Das wird den Preis von Geräten, vor allem Computern, senken.“ Die Technologie mit Gietler als Haupt-Erfinder wird nun vom Partner patentiert.