Das allerdings will SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner so nicht gelten lassen. Sie fordert in der kommenden Nationalratssitzung am Mittwoch eine Erklärung von Umweltministerin Maria Patek. „Die Ministerin muss erklären, wie sie mit diesem unambitionierten Plan die verpflichtenden Klimaziele erreichen will und wieso sie die Altlasten von Schwarz-Blau nicht beseitigt“, so Rendi-Wagner. Es sei ein Faktum, dass der Plan „dringend Nachschärfungen und Verbesserungen“ brauche.