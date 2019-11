Danach fielen Schüsse: Ein Polizist wollte einen Reifen abschießen, um eine Flucht zu verhindern. Doch er verfehlte, traf die Beifahrertür. Ein weiterer Beamter schoss gezielt in die Luft. Der Deutsche ergab sich, aber nicht ganz widerwillig. Er hatte laut Bluttest Kokain intus, will aber kein Drogenproblem haben. In seinem Wagen waren 20.000 Euro. Bereits in seiner Heimat fiel er mit Suchtgift- und Gewalt-Delikten auf.