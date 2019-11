Wilde Szenen spielten sich am Samstag gegen 3.50 Uhr vor einem Lokal in der Salzburger Altstadt ab. Nachdem ein Streit eskalierte, attakierte ein Somalier (22) einen Flachgauer (36) mit einem Gürtel. Er schlug ihn so fest am Kopf und an der Hand, dass der 36-Jährige vom Rettungswagen in das Landeskrankenhaus gebracht werden musste.