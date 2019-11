Das Bild im Vorderfeld der Liga bleibt zur Winterpause unverändert: Nach Eugendorfs 2:1-Sieg gegen Thalgau zogen die Verfolger nach. Adnet erzielte erstmals nach über drei Jahren wieder sieben Tore in einem Spiel, bezwang Altenmarkt mit 7:3. Dabei lagen die Pongauer nach einem Heber fast von der Mittellinie und einem langen Ball dank Doppelpacker Bozic schon früh 2:0 in Führung. Die Schnöll-Crew drehte aber noch das Spiel. Der Dritte Zell am See holte indes bei Union Hallein ein verdientes, aber glücklich entstandenes 2:1. Beim Siegtor übersah der Referee ein passives Abseits, Knipser Simon Viertler netzte eiskalt. „Der Andere war fünf Meter im Abseits, lässt den Ball zwischen den Beinen durch und dann heißt es, er hat nicht eingegriffen. So eine Regelauslegung habe ich noch nie gesehen“, griff sich Hallein-Coach Wintersteller an den Kopf. Der aber zugab: „Zell hatte die besseren Chancen, der Sieg geht in Ordnung.“