„Krone“: Präsidentenmacher, grüne Hoffnung, graue Eminenz. Ihnen werden viele Bezeichnungen zugeschrieben. In welcher Rolle sitzen Sie heute da?

Lothar Lockl: (Denkt kurz nach) Was mir gefällt, ist quer- und vorzudenken. Trends, auch wenn erst ein kleiner Silberstreif am Horizont da ist, frühzeitig zu erkennen, selbst wenn die Sache vielleicht am Beginn viel zu groß oder gar utopisch erscheint. Der Kampf gegen Atomkraftwerke zum Beispiel, oder die Verhinderung der Gentechnik. Da hätte am Anfang auch keiner an einen Siegeszug geglaubt. Diese Herangehensweise hat mich mein ganzes berufliches Leben begleitet. Kommunizieren, motivieren, überzeugen, begeistern, Widerstände abbauen, darum geht’s.