Der multiple Spießrutenlauf führt letztlich zum Eklat: Die gutmütige Grace wird nach einer Vergewaltigung zur geschundenen und gequälten Kreatur, zur angeketteten Sexsklavin. Da will und kann jeder Dogviller sein sexuelles Mütchen kühlen, die moralisch äußerst fragwürdigen Frauen des Ortes verachten sie. Zudem wird sie zum Opfer einer kindlichen Intrige Jasons, dessen Mutter Vera (Susanne Wende) verliert sich in Geifer und Schimpftiraden. Auch Grace-Sympathisant Tom zeigt ambivalentes Verhalten, letztlich will er zumindest das, was andere schon hatten: Sex mit Grace. Die Abschaum-Reaktionen seiner ehrlosen Mitbürger erklärt er entschuldigend mit einem relativierend-bezeichneten Satz: „Sie sind nur Teil eines größeren Übels.“ Jedenfalls muss Grace weg, aber auch das ist nur eine Finte.