Eine tschechische Hilfskellnerin klagt am Salzburger Landesgericht nachdem sie ihren Job verloren hat. Sie fordert von der beklagten Partei, also ihrem Ex-Arbeitgeber, unter anderem die Auszahlung ihres restlichen Urlaubs. Die Frau argumentiert, dass der Ex-Chef sie nach ihrem Krankenstand einfach gekündigt habe. Was dieser wiederum bestreitet und meint: Die Frau sei im Februar nach dem Krankenstand gar nicht mehr zu Arbeit erschienen.