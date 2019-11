Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der Pflegegeldbezieher um 28 Prozent steigen. Schon jetzt macht sich in den Pflegeheimen Überalterung bemerkbar – gleichzeitig fehlt qualifiziertes Fachpersonal. In den nächsten fünf Jahren werden zudem 1400 Pflegekräfte in Pension gehen. Als erste Maßnahme wurde die Zahl der Ausbildungsplätze erhöht. So starteten heuer 40 Personen in das Studium „Gesundheits- und Krankenpflege“ am neuen Campus Schwarzach. Auch für Schüler gibt es seit heuer in Saalfelden eine neue Pflege-Ausbildung – das Land übernimmt dort das Schulgeld.