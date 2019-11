Expertenkommission tagte am besagten Tag

Fix ist: Am 22. Juni 2010 gab es einen Bericht eines Expertengremiums aus APG, Land Salzburg , Salzburg AG, dem Kapruner Bürgermeister und den ÖBB an den Lenkungsauschuss Salzburg Leitung 2. Das 62-seitige Dokument enthielt unter anderem die Trassenführungen und die Ausgleichszahlungen an die Gemeinden. Dies diente anschließend als Grundlage für die Zahlungen und wurde von der damaligen Landeshauptfrau Gabi Burgstaller, Wofgang Anzengruber (Verbund) und der Salzburg Netz GmbH unterschrieben. Und genau diesen Vertrag vermutet Landeshauptmann Wilfried Haslauer als das ominöse Dokument, wie er in der Ausschusssitzung sagte.