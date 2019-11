In Krimml lieferten sieben Zentimeter Neuschnee die perfekte Kulisse für winterliche Spaziergänge. Doch nicht nur Ortschef Erich Czerny (ÖVP) stapfte am Samstag durch weiß angezuckerte Straßen. Jedes Wochenende vor dem St. Martinstag ziehen in der Pinzgauer Gemeinde Kinder in Trachtenjanker und mit Kuhglocken bewaffnet von Haus zu Haus. „Sie sollen den Almsommer ausläuten. Der Schneefall passt dafür natürlich sehr gut“, meint Czerny. In Salzburg sei Krimml die einzige Gemeinde, wo sich der Brauch der „Alperer“ noch zur Gänze erhalten habe.