Seit 1. September 2009 gibt es das verpflichtende Kindergartenjahr. Seit damals ist die Zahl der Kleinen mit nichtdeutscher Muttersprache in Oberösterreichs Kinderbetreuungseinrichtungen per Oktober 2018 um 47,5 Prozent gestiegen, obwohl die Kinderzahl insgesamt dort lediglich um 19,2 Prozent zugenommen hat. Nimmt man das letzte Jahr ohne Pflicht, 2008/09, noch dazu, ist der prozentuelle Unterschied noch größer. Das derzeitige Kindergartenjahr 2019/20 ist in der FPÖ-Anfrage an die zuständige Bildungsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) noch nicht erfasst, da werden sich die Zahlen noch ein wenig verschieben.