Pünktlich um 11 Uhr ist am Samstag in der Parktherme Bad Radkersburg der Startschuss zum 24-Stunden-Benefiz-Schwimmen gefallen. Länge für Länge gehen 5 Cent an Licht ins Dunkel. Hunderte Sportler sind auch bei der 14. Auflage schon ins Wasser gegangen. Ganz viel vor hat Extremsportlerin Claudia Müller. Mit 72,6 geschwommenen Kilometern hatte sie schon im Vorjahr großen Anteil an der Spendensumme, die Jahr für Jahr rund 10.000 Euro beträgt. „Heuer will ich den Rekord brechen!“, versicherte die Steirerin. Seitdem spult sie Länge um Länge herunter, bleibt bis heute um 11 quasi rund um die Uhr im Wasser.