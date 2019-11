„Es war furchtbar“

Was die Polizisten schließlich zu sehen bekamen, werden sie wohl nicht mehr so schnell aus ihren Köpfen bekommen: „Es war furchtbar. Auf engstem Raum saßen die Flüchtlinge zusammengekauert in der Holzkiste. Die Temperaturen im Inneren waren kaum auszuhalten, es war extrem heiß. Und die Luft ist gestanden. Es gab weder Wasser noch etwas zu essen“, schildert ein Polizeisprecher.