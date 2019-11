Nichts scheint Emma zu gelingen. In der Liebe wurde sie von einem geldgierigen Betrüger enttäuscht, beruflich ist sie im heruntergekommenen Bed & Breakfast ihrer Tante in Brighton gestrandet, das vor allem durch die Abwesenheit seiner Gäste glänzt. Emma findet, sie ist das, was man als Albtraumfrau bezeichnet. Um einen Hoffnungsschimmer in ihr Leben zu bringen, beginnt sie, Liebesbriefe zu schreiben – und zwar an Unbekannt, an „Mr. Wer-immer-du-bist“. Und plötzlich bekommt sie eine Antwort.